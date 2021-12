Piscina: l'ultima tendenza sono le soluzioni eco-sostenibili

La piscina costituisce da sempre un vero e proprio evergreen del giardino, una soluzione con cui assicurarsi momenti di relax e di divertimento in compagnia. Al giorno d’oggi, anche le piscine sono soggette a nuove tendenze, che guardano al tempo stesso alla bellezza estetica e alla sostenibilità.

Anche la protezione e la manutenzione della piscina, infatti, può essere effettuata nel rispetto dell’ambiente, attraverso l’installazione di apposite soluzioni in grado di ridurre gli sprechi e l’impiego di prodotti eco-friendly.





Proteggere la piscina in modo green con una copertura

Per proteggere la vasca in modo sostenibile è possibile optare per una copertura per piscina, una soluzione che permette di impattare meno sull’ambiente sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, una struttura di qualità, realizzata con materiali innovativi, frena l’azione dei raggi UV sull’acqua, bloccandone l’evaporazione e, di conseguenza, eliminando la necessità di dover riempire la vasca per apportare il quantitativo disperso. Una copertura, dunque, permette di diminuire la richiesta di acqua necessaria per la piscina, impedendo che si verifichino sprechi.

Inoltre, gli specialisti delle piscine con grande esperienza del settore, come il team di Abritaly, al giorno d’oggi realizzano coperture motorizzate alimentate da pannelli solari, per promuovere l’uso di energia rinnovabile.

Tra le proposte elettriche dell’azienda è possibile annoverare modelli minimal, come le tapparelle, coperture telescopiche di varie dimensioni (ultra basse, basse, medie ed extra), nonché coperture semi alte, Coverseal e modelli alti in legno o alluminio.

Naturalmente, oltre ai vantaggi in termini di sostenibilità, è bene ricordare come una copertura per piscina sia in grado di offrire altri importanti benefici. Per esempio, queste strutture permettono di evitare che in acqua si depositino detriti portati dalle intemperie che, a lungo andare, potrebbero provocare problemi all’impianto dei filtri.

Allo stesso modo, consentono di proteggere i soggetti più fragili – come bambini e anziani – nonché gli animali domestici dalle cadute accidentali in acqua.

Infine, è bene ricordare come le coperture di dimensioni maggiori permettano di sfruttare uno spazio che rende la piscina balneabile in qualsiasi periodo dell’anno, mettendo i bagnanti al riparo da ogni fenomeno atmosferico.







Pulire e riscaldare la piscina in modo eco-friendly

Per quanto riguarda la pulizia, è fondamentale anche il sistema di filtraggio: nelle piscine eco-friendly è possibile sfruttare soluzioni green con cui procedere a una vera e propria fitodepurazione sfruttando alcuni tipi di pianta, come il giunco o l'iris.

In questo modo, i batteri vengono eliminati naturalmente attraverso un processo di mineralizzazione, nel quale gli organismi buoni attaccano quelli potenzialmente nocivi. Questo procedimento dunque permette di evitare l’uso di sostanze chimiche, che hanno un impatto importante sull’ambiente, e procedere in modo completamente naturale.

Infine, al giorno d’oggi è possibile sfruttare anche impianti innovativi, come le pompe di calore, una soluzione eco-green su cui poter investire anche beneficiando di apposite detrazioni fiscali.