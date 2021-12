Inaugurato il Centro Benessere Walser di Macugnaga

La struttura, ideata dall’Amministrazione Corsi, è stata completata, in alcuni dettagli, e resa funzionante dall’attuale Amministrazione comunale, sotto la spinta determinante dei responsabili del turismo, Claudio Meynet e Sabrina Vittore.



Il Centro Benessere Walser (Beauty and Spa – centro estetico) è dotato di: sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio, la zona relax con angolo tisaneria, completa l’offerta.



La struttura sarà gestita da Nicole Nanni, giovane macugnaghese ed è a lei che presenta la moderna attività: "Quando mi è stata prospettata la possibilità di gestire questo Centro Benessere ho subito accettato con entusiasmo. Per me è la realizzazione di un sogno, adesso serve lavorare, anche se si partirà con il freno tirato a causa di alcune restrizioni causate dalla pandemia. Sono già stati articolati vari pacchetti promozionali dedicati al benessere, ai trattamenti salutari e a quelli dedicati alla bellezza".

Per informazioni è possibile contattare il numero 351 96 13 601.