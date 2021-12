Si svolgerà il 23 dicembre alle 20:20 presso la palestra comunale di via Fovanna 34 l’assemblea dei cittadini indetta dall’Amministrazione comunale di Premosello Chiovenda.

Gli amministratori desiderano incontrare i cittadini per aggiornarli e per discutere a proposito della situazione economica del Comune, dell’attività amministrativa e per scambiarsi gli auguri.

Per poter accedere all’assemblea sarà necessario mostrare il green pass all’ingresso e tenere la mascherina per tutto il tempo.