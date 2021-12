Sporcizia a Domo 2, ora i rifiuti abbandonati anche fuori

Resta in condizioni di abbandono lo scalo di Domo 2. L’area di parcheggio dei tir è ancora sporca, piene di immondizia (bottiglie abbandonate) e soprattutto di griglie divelte da decenni nonostante il passaggio di molti ministri e politici. L’area tir è veramente in uno stato penoso, che sarebbe intollerabile in un Paese normale. Ora però l’immondizia viene abbandonata anche fuori dallo scalo, come si vede nella folto di un nostro lettore. Questo è il porta rifiuti all’esterno del cancello 2 dello scalo ferroviario, dove viene lasciato di tutto. E questa parte dello scalo ferroviario è sul territorio di Villadossola.