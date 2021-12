In vigore le nuove norme anti Covid

Sono entrate in vigore le nuove norme per la prevenzione dei contagi da Coronavirus che perdureranno sino alla cessazione dello stato d’emergenza previsto per il 31 marzo.

Già da Natale è necessario mostrare il ‘super green pass’ per poter consumare all’interno di bar e ristoranti anche al banco, la certificazione ottenuta tramite tampone senza aver eseguito le vaccinazioni previste non saranno accettati e, in caso di controllo, sia il cliente che l’esercente sono passibili di contravvenzione da un minimo di 400 euro sino a 1000 euro.

Nelle regioni dichiarate ‘zona bianca’ è stato introdotto l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica anche all’esterno; per poter accedere a cinema, teatri, stadi, ecc. sia all’aperto che al chiuso è necessario indossare la mascherina ffp2, nei luoghi chiusi è anche vietato la consumazione di cibi e bevande.

Anche sui mezzi pubblici sarà necessario indossare la mascherina ffp2.

A partire dal 10 gennaio il ‘super green pass’ sarà necessario per frequentare piscine, palestre praticare sport di squadra; per visitare musei e mostre; centri benessere; parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, esclusi i centri educativi per l’infanzia; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Sono esclusi dall’obbligo di ‘super green pass’ i centri termali che svolgono servizi essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche.

Rimarranno chiuse le discoteche e le sale da ballo sino al 31 gennaio.