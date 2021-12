Miceli (Pd) e Ricci (DomoDomani) invitano i domesi a non utilizzare petardi e fuochi d'artificio

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale ha deciso, al contrario di molte altre, di non emettere alcuna ordinanza anti-botti.

Abbiamo evitato di richiedere l'intervento direttamente in Consiglio Comunale, per non far perdere tempo ai colleghi, in quanto già nello scorso mandato il Sindaco Pizzi aveva evitato, nonostante i numerosi solleciti, di provvedere in merito.