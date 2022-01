Allenatori dei portieri e preparatori atletici in panchina

Allenatori dei portieri e preparatori atletici andranno in panchina anche nei campionato di calcio dilettanti. Il Consiglio Federale FIGC ha deciso di consentire così agli allenatori dei portieri abilitati e ai preparatori atletici abilitati di sedere in panchine aggiuntive durante tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Potranno così essere di supporto agli allenatori nella gestione della partita. La norma entrerà in vigore dalla stagione 2022/2023.