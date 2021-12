Ora è ufficiale. Graziano Pratini è il nuovo allenatore della Juve Domo, dopo che di fatto lo era già stato dopo le dimissioni di Gervasoni.

"In questo difficile periodo in cui vive il mondo dello sport tutto, ed in particolare le piccole realtà come la nostra, sempre avendo caro il progetto di sviluppare sempre di più il nostro settore giovanile che è tanto caro anche a Graziano Pratini, abbiamo individuato in lui - spiega la presidente della Juventus Domo Marisa Zariani - la persona più importante oltre che competente per allenare la prima squadra . Graziano, ne sono sicura, saprà innestare i nostri giovani atleti anche nella prima squadra e portare così la Juve Domo a traguardi importanti futuri! Non posso far altro che augurare a lui, ai giocatori ed a tutti collaboratori e dirigenti un campionato eccellente quando potremo, ancora, speriamo, giocare" conclude la Zariani.

"Per me è un orgoglio allenare la Juve Domo e devo dire grazie alla società tutta ed in particolare alla presidente per la fiducia dimostratami. Sono convinto che ci siano tutti i presupposti per fare bene, ovviamente parametrando gli obiettivi che devono essere quelli, per il 2022, di una tranquilla salvezza. Poi credo che questo gruppo, con i tanti giovani che lo compongono abbia enormi margini di miglioramento e potenzialità tutte da scoprire" le parole di Pratini