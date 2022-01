La programmazione del Cinema Corso

Al Cinema Corso questa settimana saranno proiettati Scream 5, The King's Man Le origini, Me contro te persi nel tempo.

Al Cinema Corso in corso Ferraris a Domodossola non è necessaria la prenotazione dei posti ma è consigliato recarsi in biglietteria almeno 15 minuti prima dell’inizio del film per non creare code ed assembramenti.

Per poter accedere è necessario mostrare il super Green Pass ed indossare la mascherina Ffp2 per tutto il tempo di permanenza in sala.

Scream 5

Una nuova scia di omicidi, dopo venticinque anni dal primo massacro di Woodsboro e dieci anni dall'ultimo, sta facendo piombare di nuovo la cittadina californiana nel terrore. La lama del pugnale di un nuovo Ghostface sta grondando sangue e Linus Riley, ormai ritiratosi come sceriffo di Woodsboro, la moglie Gale Weathers e l'attuale sceriffo Judy Hicks (vicesceriffo nel quarto film) avranno a che fare con un'indagine complessa. Il team decide di chiedere l'aiuto di Sidney Prescott, un superstite dei precedenti massacri. Il numero delle vittime però, cresce sempre velocemente. Per smascherare il nuovo omicida e cancellare gli oscuri segreti del passato di Woodsboro, i vecchi personaggi e il nuovo gruppo di giovani, preso di mira dal serial killer, dovranno unire le forze.

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Genere: Horror

Cast: Courteney Cox, Neve Campbell, David Arquette, Melissa Barrera, Kyle Gallner, Dylan Minnette

Durata: 120

Giovedì 21.00

Venerdì 20.10 – 22.30

Sabato 17.30 - 20.10 - 22.30

Domenica 17.30 - 21.00

Lunedì 21.00

Martedì 21.00

The King's Man - Le origini

Il film diretto da Matthew Vaughn, è il terzo capitolo della saga cinematografica basata sul Comic Book "The Secret Service" di Mark Millar e Dave Gibbons.

Il film racconta come è nata l'agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman. Le radici della società segreta affondano nella Gran Bretagna della Prima guerra mondiale ed è in questo periodo che nella terra inglese nasce una generazione di guerrieri d'élite. Segue una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia, riuniti tutti insieme per uno scopo comune: organizzare una guerra che spazzi via milioni di vite umane. Solo un uomo potrà tentare di fermarli in una corsa contro il tempo, prima che sia troppo tardi. Da qui nascerà un nobile codice d'onore, quello di Kingsman, impegnato nella silenziosa difesa dell'umanità intera, che prima di combattere cerca di capire chi è il suo avversario e come può sconfiggerlo.

Regia: Matthew Vaughn

Genere: Azione, Avventura, Commedia

Cast: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson

Durata: 131

Giovedì 21.00

Venerdì 20.00 - 22.30

Sabato 20.00 - 22.30

Domenica 21.00

Lunedì 21.00

Martedì 21.00

Me contro Te Il Film Persi nel Tempo

Il film diretto da Gianluca Leuzzi, è il terzo film che vede protagonisti i due giovanissimi youtuber Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna), noti nel web come Me contro Te. In questa nuova avventura Luì è finalmente pronto per conseguire il diploma come scienziato con accanto Sofì per dargli man forte. In questo giorno così importante per Luì, è presente anche il caro amico Pongo (Michele Savoia). Ma qualcosa va storto, perché invadano lo studio di Luì il Signor S, Perfidia (Antonella Carone) e gli altri scagnozzi, decisi a rubare gli oggetti magici, in particolare la clessidra. Proprio quest'ultima, durante una colluttazione, cade a terra, rompendosi in mille pezzi e rilasciando la polvere contenuta al suo interno, che trasporta tutti i presenti indietro nel tempo.

I Me contro Te e i loro nemici si ritroveranno nell'Antico Egitto, dove conosceranno tanti nuovi amici, ma dovranno affrontare anche una nuova minaccia, la regina Viperiana, anche lei desiderosa di mettere le mani sugli oggetti magici...

Regia: Gianluca Leuzzi

Genere: Commedia

Cast: Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Andrea Garofalo,

Durata: 60

Sabato 17.30

Domenica 17.30