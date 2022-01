Ugi, positiva l'esperienza del negozio solidale

Era il 20 novembre scorso quando a Villadossola veniva inaugurata la nuova sede di Ossola Amica dell’UGI - Unione Genitori Italiani. Sede ricavata in via Sempione 59 dove prima c’era un negozio di parrucchiere. La famiglia Cottini , che ne era proprietaria, aveva donato il locale al Comune di Villadossola, che ha accolto la richiesta dell’'associazione Ossola Amica Ugi affinché diventasse la sua sede.

Sono passati quasi due mesi e possiamo dire che il negozio Ugi sta funzionando. ‘’Sì, siamo soddisfatti. E’ andata bene, anche perché il nostro obiettivo era farsi conoscere ancora di più sia come associazione che come negozio solidale’’ ci dice Damiano Bassi, il villadossolese che ha fatto nascere e crescere, con altre persone, la sezione ossolana dell’Ugi.

‘’Avevamo a disposizione 1200 panettoni e 60 pandori per la nostra campagna – dice – e li abbiamo venduti tutti in anticipo. Ne avessimo avuti altri sicuramente anche questi sarebbero andati via. Abbiamo venduto gli oggetti realizzati dai nostri volontari e dalle persone che ci sostengono e quelli di produttori locali; anche sotto questo aspetto tutto è andato bene’’.

Un’esperienza, quella del negozio, che quindi definiremmo certamente positiva.

‘’L’iniziativa verrà ripetuta prima di Pasqua – dice Bassi - . Mentre il negozio riaprirà il primo febbraio e rimarrà aperto un giorno la settimana, il sabato pomeriggio, dalle 14,30 alle 17. Servirà sia ad incrementare il tesseramento che come punto di informazione, ma anche per gli acquisti e per eventuali donazioni. E sarà soprattutto il nostro ufficio, un punto di riferimento di Ossola amica dell'Ugi’’.

L’associazione intanto sta programmando alcune iniziative estive che saranno rese note sulle pagina facebook di Ossola amica dell’Ugi.