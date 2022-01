DomoTrusa, un piatto di carnevale a tema nei locali di Domodossola

Torna dopo il successo dello scorso anno, DomoTrusa. Anche per il 2022 il Comitato Carnevale Pulenta e Sciriuii propone a tutti i ristoratori domesi di inserire per il periodo del Carnevale all’interno del proprio menu un piatto a tema da consumare ai tavoli o d’asporto. La ricetta deve avere come come caratteristica il colore giallo che contraddistingue l'evento domese. “È un’idea -spiega il Comitato- per aiutare i ristoratori della nostra città e che va ad arricchire il progetto 'Città in giallo'. L'iniziativa può attrarre turisti o residenti fuori Domodossola. La proposta gastronomica si può reinterpretare secondo il proprio estro, gusto e stile del locale, che sia ristorante, pizzeria, bar o gelateria, il tutto a un prezzo liberamente definibile e senza che nulla debba essere dovuto a noi o ad altri”.

“In particolare -sottolinea l'associazione domese- rispetto alla scorsa edizione in cui, a causa del lock down, avevamo chiesto agli esercizi di rivisitare la classica 'pulenta e sciriui' che non avremmo potuto organizzare nel salotto della piazza Mercato, per questa edizione, chiediamo loro di sbizzarrirsi a realizzare un piatto, un cocktail o un aperitivo ispirati al colore di cui si veste l'intera città ad ogni Carnevale con il progetto 'Città in Giallo'”.

Per aderire all’iniziativa basta inviare una mail all’indirizzo pulentaesciriuii@gmail.com o contattare il Comitato tramite i profili Facebook, Instagram, o direttamente con un Whatsapp o una telefonata a Paolo Alberti Violetti (3284417291), Andrea Truscello (3409057016), Naldo Poletti (3496424233) entro e non oltre venerdì 4 febbraio 2022, per poter così pubblicizzare i partecipanti sul giornale gratuito del Comitato Ul Trusur. Successivamente i partecipanti riceveranno la vetrofania di DomoTrusa da esporre all’ingresso del locale. Martedì 15 febbraio 2022 è invece il termine ultimo per inviare una foto della proposta gastronomica che verrà pubblicata sui canali social del Comitato per essere pubblicizzata.