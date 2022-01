Si spara alla processionaria in Valle Vigezzo

Allarme processionaria in Valle Vigezzo. Le criticità vengono segnalate, come peraltro accade da alcuni anni a questa parte, sempre nella fascia montana a monte di Toceno e Craveggia. E proprio Craveggia (dove la presenza di questa farfalla è stata riscontrata anche vicino ad alcuni nuclei abitativi di Vocogno e Prestinone) sta già correndo ai ripari e a tal proposito l’amministrazione comunale ha preso contatti con la polizia provinciale: sono infatti proprio loro, gli agenti della polizia provinciale, che costituiscono la task force contro la processionaria ed uno dei mezzi più utilizzati per contrastare la proliferazione di questo lepidottero (che predilige in particolare il pino silvestre) è la lotta balistica, effettuata ovviamente appunto da specialisti e con le dovute norme di sicurezza per l’incolumità pubblica. Le operazioni vengono effettuate in piena sicurezza, con i Comuni che emanano precise ordinanze per delimitare la zona degli spari e proprio per evitare la presenza di persone nelle vicinanze. Gli agenti, per distruggerei in modo contenitivo il maggior numero di nidi di Processionaria del pino, utilizzano armi da fuoco a canna liscia lunga (fucili a doppietta o sovrapposti).