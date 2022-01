Fissati prezzi e orari per i musei cittadini

Fissati i prezzi d’ingresso e gli orari di apertura dei Musei di Domodossola per il 2022. Si tratta dei Musei Civici del Comune: Palazzo San Francesco e Palazzo Silva. Li ha definiti la giunta domese.

Nel 2022 Palazzo San Francesco sarà aperto da giovedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; dal 16 giugno al 9 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Palazzo Silva: dal 16 giugno 9 ottobre da giovedì a domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

I prezzi base sono di 5 euro per Palazzo san Francesco e 4 euro per Palazzo Silva, ma ci sono sconti per visite guidate, famiglie, laboratori.