Lo sport a portata di tutti grazie al progetto "Sport e Inclusione"

Giovedì 16 maggio si è tenuta, all’hotel Corona di Domodossola, la consueta Conviviale del Kiwanis Club domese. Una serata ricca di ospiti, quali Alessio Matella, docente della scuola primaria Beltrami di Omegna e ideatore del progetto “Sport e Inclusione”, Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione Comunitaria del Vco, e Massimiliano Blardone, campione di sci e allenatore della Federazione italiana sport invernali.

Matella ha illustrato il progetto, sviluppato anche grazie alla collaborazione dei volontari dell’associazione Alternativa A, che hanno incontrato numerose famiglie di tutto il Vco che, per ragioni economiche, non possono permettersi di far praticare sport ai propri figli, perdendo così un’importante opportunità di crescita sia fisica che personale, condividendo con i coetanei i valori dello sport.

Il progetto conterà dunque sull’appoggio delle associazioni del territorio provinciale; in questo senso, Kiwanis Club Domodossola è stato apripista, con una donazione di 1500 euro a sostegno di “Sport e Inclusione”.