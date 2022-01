Più chiarezza su cosa accade in Provincia

Lasciamo - nel massimo rispetto - ad Alessandro Lana le personali decisioni sulla permanenza o meno alla presidenza in Provincia. Ma qualcosa va detto sul teatrino della politica di queste ore.

La Provincia ha un suo ruolo e una sua importanza nel panorama istituzionale. Ma tutto tace sul futuro e la bagarre è stata spostata su Lucio Pizzi, sindaco scomodo sia in Regione che nel Vco.

Ma non è solo il sindaco domese a chiedere una cosa lapalissiana: se in Provincia non presiede Lana, chi lo fa? E costui ne hai titoli?

Forse si fanno altri calcoli: tenere in piedi questa presidenza in attesa delle prossime amministrative di primavera per poi scaricare un presidente che ora si finge di voler proteggere. Oppure tenerlo sotto controllo in un momento in cui stanno per piovere soldi a raffica grazie al Pnrr.

E' invece dare mangime ai polli spostare l'attenzione sull’ospedale provinciale.

Né centrosinistra né centrodestra in 20 anni sono riusciti a realizzare un ospedale nuovo, moderno e capace di garantire una sanità decente ai residenti del Vco, loro sì i veri penalizzati dal disastro politico se non sorgerà un ospedale nuovo.

Ma se non lo si farà, il dito d'accusa andrà puntato sulla Regione, che ad oggi non ha ancora firmato un solo atto concreto.