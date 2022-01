Canoni ex cava, approvato il progetto dei lavori compensativi

Approvato dalla giunta municipale il progetto per i lavori di ripristino delle pavimentazioni di piazza della Repubblica, piazza IV Novembre, dei marciapiedi di corso Italia e di via Fabbri (intervento già eseguito). Opere che rientrano nell’azione di compensazione concordata con la Società Gemma Srl relativamente mancato pagamenti dei canoni della cava che per anni era stata coltivata sulla montagna di San Giacomo.

In pratica si tratta degli affitti che la società doveva versare per gli anni dal 2015 al 2018 e che non erano stati pagati. L’accordo raggiunto è che siano trasformati in lavori da eseguire in città.