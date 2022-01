Valentina Greggio vince per la terza volta il titolo mondiale

Valentina Greggio torna sul tetto del mondo. Sulla pista di Vars ha vinto il suo terzo titolo mondiale nello sci velocità a distanza di quattro anni, dopo l’oro nelle edizioni del 2015 e 2017. Vale Jet in finale ha raggiunto i 201,29 km/h contro i 193,85 km/h della francese Clea Martinez e i 193,26 km/h della svedese Britta Backlund. Una grandissima prova per Valentina, la velocità raggiunta in gara oggi le avrebbe consentito di chiudere al sesto posto la competizione maschile.

“Aprire la stagione con un Mondiale e vincerlo è sempre una soddisfazione” le parole della Greggio al traguardo. “Non siamo riusciti a prepararci al meglio perché in Italia c’è poca neve e quindi ci siamo presentati con grandi incognite al via. Ripartire in questa maniera spero sia di buon auspicio per il resto della Coppa del mondo”.