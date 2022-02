Ex assessore domese muore precipitando dal balcone a Salerno

Era stato assessore nella prima giunta guidata da Mariano Cattrini nella seconda metà degli anni '90 Vincenzo Ronca. Il 58enne medico salernitano è morto sabato precipitando dal quarto piano della sua abitazione a Salerno. Stava cambiando una lampadina quando è caduto nel vuoto per cause in via di accertamento.

Ronca era Medico del Lavoro e aveva lavorato anche all'Asl Vco negli anni '90. In quel periodo venne anche eletto alle comunali che videro Mariano Cattrini diventare sindaco per il primo dei suoi mandati. Ronca ricopriva la carica di assessore allo Sport e alle Politiche giovanili.

Lo ricorda Michele Marinello, all'epoca consigliere comunale dopo la sua esperienza nella giunta precedente con Ettore Angius. “Una notizia che raggela. Vincenzo Ronca è stato assessore nella prima Giunta Cattrini, tra le sue deleghe lo sport… con il quale aveva oggettivamente poco a che fare. Io giovane consigliere di opposizione a tormentarlo. Ci si sentiva ancora ogni tanto…Ricordi di “duelli politici” divertenti. Perché Vincenzo era un gran personaggio…”.

Il dottor Ronca lascia la moglie e tre figli. I funerali si svolgeranno oggi a Salerno.