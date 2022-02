Macugnaga, è scomparsa Elsa Corsi, la storica edicolante del paese

Elsa Corsi, classe 1936 si è spenta all’ospedale di Domodossola dove era stata ricoverata a seguito di un malore.

Giovanissima si era sposata con Vittorio Iacchini e lei stessa raccontava: "Con Vittorio, ci siano sposati per procura io a Macugnaga lui in Africa a Nairobi. Lui con due testimoni friulani suoi colleghi di lavoro io nella chiesa parrocchiale: parroco don Sisto Bighiani. Sono stata accompagnata all’altare da Cesarino Ruppen, testimoni, Camillo Lanti e Gildo Burgener. 'Sposo' e testimoni erano stati scelti da mio marito. In Africa sono nati i nostri primi due figli, poi, siamo tornati a Macugnaga, mio marito ha trovato lavoro in seggiovia e io ho iniziato con l’edicola dei giornali".



Elsa, vedova da anni, e lasciata l’attività al figlio Steven, era stata attiva nell’ambito del gruppo walser. Lascia la figlia Raffaella, i figli Steven e Tiziano (già Sindaco di Macugnaga 1993-2001).

I solenni funerali si terranno a Macugnaga lunedì 7 febbraio alle ore 14.30.