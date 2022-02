Le previsioni meteo per il fine settimana

Una debole perturbazione sta erodendo il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, transitando sulle Alpi nel corso della giornata odierna. "Per oggi - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - sono attese condizioni di generale bel tempo favorite da correnti più secche da nord, mentre nel corso della giornata di domenica è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che sarà protagonista del tempo nella giornata di lunedì, quando sono attese, seppur di debole intensità, le prime vere precipitazioni dell'anno, con neve anche a bassa quota".

SABATO 12 FEBBRAIO 2022

Nuvolosità: cielo in gran parte soleggiato con addensamenti a ridosso delle zone pedemontane alpine. Precipitazioni: al mattino deboli piovaschi isolati sulle zone di pianura centro[1]settentrionali, con quota neve sugli 800 m. Zero termico: in ulteriore progressivo calo fino ai 1000 m nel pomeriggio. Venti: deboli da nord sulle Alpi in rotazione da sud verso sera, moderati da nord sull'Appennino e deboli dai quadranti orientali altrove.

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato al mattino. Aumento della copertura nuvolosa a partire da sudovest dal pomeriggio con cieli nuvolosi dalla serata. Precipitazioni: assenti.. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1000 m. Venti: deboli o moderati da ovest sulle Alpi in intensificazione e rotazione da sudovest nel pomeriggio, deboli da nordest sull'Appennino, in rotazione da sud nel pomeriggio, calmi o deboli variabili in pianura