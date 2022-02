''Abbiamo fatto una buona partita mettendo in campo volontà e determinazione''

‘’Abbiamo superato una squadra più forte di noi e questo lo dice la classifica, anche se l’assenza, da parte loro, di qualche giocatore determinante ci ha agevolato. Però abbiamo fatto una partita tonica e ci abbiamo creduto. Anche perché oggi era difficile giocare con questo, che ha creato difficoltà a tutte e due le squadre’’. Così dice Roberto Bonan dopo il successo del Piedimulera contro l’Arona, conquistato con il calcio di rigore trasformato da Ceschi.

‘’Non è stato un grande spettacolo dal punto di vista tecnico – aggiunge Bonan - ma i ragazzi hanno fatto una buona partita sotto il punto di vista della volontà e della determinazione. Il rigore? Non so dire ci fosse o no ma certo ha suscitato in loro un po’ di tensione. Ma succede: queste cose capitano a favore a volte contro’’.

‘’Chiudiamo l’andata con una buona posizione di classifica forse resta il rammarico della sconfitta contro la Chiavazzese perché abbiamo concesso loro tre gol in modo abbastanza ingenuo. Però il nostro percorso è questo e siamo soddisfatti. Cerchiamo ora di continuare su questa strada…..'' ha concluo Bonan che alla fine della partita si è anche intrattenuto un po' con Remigio Minoggio e Livio Fantone, in passato protagonisti nelle vesti di presidente e di allenatore del mondo 'pallonaro' di casa nostra.