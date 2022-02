Tre appuntamenti dedicati allo sci alpinismo ma soprattutto alla sicurezza in montagna. Si terranno il 4, 6 e 11 marzo a Formazza in collaborazione con il Soccorso Alpino di Formazza e le scuole di sci di fondo e sci alpino del paese walser. Il titolo della tre giorni è emblematico: ‘’Sci alpinismo: istruzioni per l’uso ovvero come tornare a casa tutti interi’’. Tre appuntamenti con gli esperti per i quali è necessario iscriversi entro il 28 febbraio. L’evento prevede un’offerta libera e il ricavato andrà alla stazione del Soccorso alpino di Formazza Le informazioni sulle tre iniziative sono reperibili a questi due numeri: 3407111242 (Marta) e 3465380279 (Giada).

Il 4 marzo (ore 20,30) è in programma una gita prima di mettersi gli sci’; ritrovo alla sala cinema di Ponte con le guide alpine. ‘’Per concludere in bellezza anche la più semplice delle gite non basta far scivolare uno sci davanti all’altro – spiegano gli organizzatori - . Oltre alla preparazione fisica, le condizioni atmosferiche giocano un ruolo importantissimo. Scegliere un percorso adatto alle proprie capacità, controllare e capire le previsioni del tempo e il bollettino valanghe sono ingredienti fondamentali per godersi una bella giornata’’.

Il 6 marzo (ore 14,30) a Formazza giornata dedicata ad arva, pala e sonda, tutto con la collaborazione del Soccorso alpino. Imparare ad usare questa attrezzatura perché ‘’metterli nello zaino senza saperli usare non serve a niente. Si parte sempre sperando di riportarli a casa senza averli utilizzati, ma quando si rivelano essenziali per salvarci la vita è bene saperli usare così bene da andare in automatico’’.

L’11 marzo (ore 20,20) alla sala cinema di Ponte si parla di ‘’fondo + discesa + sudore : sci alpinismo’’. ‘’Avere almeno le basi di entrambe le discipline è imprescindibile per divertirsi facendo sci alpinismo – rimarcano i promotori dell’iniziativa - Materiali e tecnica sono in continua evoluzione. Scegliere i materiali più appropriati, farne una buona manutenzione e mantenere un buon allenamento ci aiutano a goderci la giornata sugli sci senza faticare troppo’’.