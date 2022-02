Undicenne finisce in ospedale dopo essere stato picchiato da un gruppo di coetanei in centro a Domo

Sette-otto ragazzi contro un loro quasi coetaneo. Lo hanno prima accerchiato e poi colpito. Il ragazzo, di 11 anni, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale. La prognosi di guarigione è di otto giorni.

Si tratta di ragazzi che frequentano la scuola media di Domodossola. Il grave episodio è avvenuto però distante dalla scuola di via Ceretti. L’undicenne si trovava in via Binda quando è stato avvicinato da un gruppetto di ragazzi di 12 anni della stessa scuola, che pare avrebbero voluto vendicarsi perché il quasi coetaneo non aveva voluto sottostare ad alcune loro richieste.

Il fatto è avvenuto mercoledì, poco prima che i ragazzi rientrassero a scuola dopo la pausa pranzo. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia. Al posto di polizia di frontiera non forniscono notizie sull’accaduto. Al momento non risulterebbero denunce.