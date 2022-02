Otto per mille della diocesi: i progetti finanziati nel Vco

Ammontano ad oltre 1 milione di euro (1.016.763,89 per l'esattezza) i fondi dell’otto per mille, che la Cei distribuisce alle diocesi per la carità, assegnati dalla diocesi di Novara per finanziare complessivamente 32 progetti su tutto il territorio di sua competenza.

All'incontro di presentazione del 10 febbraio erano presenti il vicario generale don Fausto Cossalter, il direttore della Caritas diocesana don Giorgio Borroni, e i vicari episcopali e i parroci dei territori interessati dagli interventi più consistenti: don Vincenzo Barone per in vicariato dell’Ossola, don Claudio Leonardi per il vicariato dell’Aronese e il Borgomanerese e don Piero Cerutti per la parrocchia di Borgomanero.

I progetti finanziati si dividono in tre grandi gruppi. I “Progetti Sostegno” riguardano il finanziamento agli interventi che i gruppi caritativi di parrocchie e Unità pastorali missionarie svolgono quotidianamente. Le “Opere Segno” assegnate ad associazioni che mettono in atto progetti specifici in diversi campi del sociale: dalle prima accoglienza, alla tutela della maternità e della donna. Infine i “Progetti emblematici”, condotti direttamente da Caritas diocesana, con realtà del territorio.

I progetti finanziati nel Vco

Tra i progetti sostegno 15mila euro vanno nel Cusio, alla parrocchia di Omegna, per “Rinascita - Emergenza Covid19” per sostenere i nuclei famigliari maggiormente colpiti dalle ripercussioni economiche provocate dalla pandemia, garantendo un sostegno alle spese della casa, sanitarie e scolastiche.

“Non abbandonare nessuno” è il nome dell'iniziativa, sempre pensata in aiuto delle famiglie, che vede capofila la parrocchia San Vittore di Intra, finanziata con 27mila euro.

Per le Opere segno 6mila euro per il progetto “Quanto vale una vita” del centro Aiuto alla Vita di Verbania per prevenire ed evitare le interruzioni di gravidanza. Aiutare le famiglie con bambini in difficoltà economiche e aiutarle ad accettare serenamente la gravidanza.

In Ossola sono stati ufficialmente assegnati dalla Diocesi i 250mila euro destinati al progetto emblematico “Una casa per tutti” promosso dalla Parrocchia di Domodossola. L'obiettivo è restaurare l'ex casa parrocchiale e realizzare sei mini alloggi da destinare alle persone in difficoltà abitativa

Con l'8 per mille finanziati tra i Progetti Sostegno finanziati in Ossola risultano “Sostegno alla Caritas dell’Upm Sant’orsa”, capofila la parrocchia di Villadossola, che ha ricevuto 15mila euro per far fronte ai bisogni caritativi di tutte le parrocchie con attività di ascolto e sostegno economico.

12mila euro vanno alla Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso per “Insieme si può”, progetto per aiutare le famiglie del territorio a superare le difficoltà causate dalla pandemia con aiuti economici per il pagamento di canoni e utenze della casa e con generi di prima necessità.

14mila euro serviranno alla parrochia di Ornavasso per creare una serie di possibilità di sostegno concreto e immediato alle famiglie, che le aiuti a far fronte a problematiche inattese per l'iniziativa “Nessuno resti indietro”.

In allegato tutti i progetti finanziati sul territorio diocesiano.