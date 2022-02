Vogogna: 27enne arrestato per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

Nella nottata tra sabato e domenica scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Bannio Anzino, supportati da una pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Verbania, sono intervenuti a Vogogna, traendo in arresto un giovane di Piedimulera, L.L. classe ‘94, pregiudicato, poiché resosi responsabile dei reati di oltraggio, resistenza e minaccia ai danni di Pubblico Ufficiale.

Intorno alla mezzanotte sono giunte alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Verbania più segnalazioni riguardo una lite violenta in atto, all’esterno di un Pub di Vogogna, tra alcuni avventori del locale. Sul posto si sono recate tempestivamente due pattuglie dei Carabinieri che hanno immediatamente individuato un gruppo di tre giovani impegnati in una lite violenta, scaturita per futili motivi.

Nel tentativo di riportare la calma e procedere all’identificazione dei presenti, il citato 27enne, che era in evidente stato di ebrezza e che aveva colpito ripetutamente gli altri due coetanei cagionando loro lesioni giudicate guaribili in 7 e 8 giorni, ha insultato e minacciato i militari, cercando anche di aggredirli fisicamente.

Gli operatori sono stati costretti ad immobilizzarlo e ammanettarlo. Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale 118 per soccorrere le vittime del pestaggio, per cui l’arrestato sarà anche deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni.

Condotto presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Verbania per gli adempimenti del caso, l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa dei successivi adempimenti dell’Autorità Giudiziaria.