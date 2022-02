"La rissa non è avvenuta nel mio locale, ma per strada"

“La rissa e l'arresto non sono avvenuti nel mio locale”. La precisazione arriva dal titolare del Tower Town, locale di Vogogna. Sabato notte un 27enne di Piedimulera è stato arrestato dai Carabinieri nei pressi del locale notturno, locale nel quale il 27enne non era entrato. La rissa, o meglio l'aggressione a due giovani, da parte del 27enne è avvenuto per strada. “I ragazzi che si occupano della sicurezza del mio locale hanno aiutato a medicare i due malcapitati e hanno poi aiutato i Carabinieri nell'arresto del 27enne” precisa il titolare del Tower Town. Il 27enne avrebbe voluto entrare nel locale ma la sicurezza glielo ha impedito.

Il 27enne, L.L. Di Piedimulera, è stato poi condotto presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Verbania per gli adempimenti del caso, ed è poi stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa dei successivi adempimenti dell’Autorità Giudiziaria.