Il Vogogna espugna Sizzano e lascia il fondo della classifica

Il Vogogna c’è. Lo aveva già detto sette giorni fa a Briga, dove al cospetto della capolista aveva tenuto banco in modo superbo, cedendo solo all’85. Ma il ko in casa del Briga ha portato comunque fiato alle trombe dei biancoverdi che hanno capitalizzato con i 3 punti la seconda trasferta in terra novarese. La vittoria a Sizzano – una delle rivali nella lotta sul fondo – vale doppio. Il successo firmato Bormolini (1-0)dice che la truppa di Castelnuovo venderà cara la pelle. Il barometro per gli ossolani volge al bello, che è poi la conquista dei play out. Ora il Vogogna non è più ultimo e Sizzano e Valduggia sono lì a due passi. Il dato poi è che la difesa ‘amministrata’ da Fovanna ha incassato una sola rete in 180 minuti, 90’ dei quali contro un Briga d’alta classifica. ‘’Tra punti che premiano l’impegno e la tenacia del nostro tecnico e dei Tre punti che premiano l’impegno e la tenacia di mister e giocatori – commenta Fabrizio Francina, direttore sportivo del Vogogna -. Dopo aver sprecato tanto abbiamo rischiato la beffa al 96’ quando loro hanno preso una traversa. Ma noi avevamo avuto 5-6 palle per chiudere la partita. Direi che dopo la buona prestazione in casa del Briga anche questo è un buon segnale. Ora la classifica si è accorciata e andiamo avanti giornata per giornata. Domenica il pronostico ci vede con poche speranze contro la capolista Cossato ma cercheremo di fare il nostro massimo nonostante la rosa risicata con cui Castelnuovo deve lavorare’’.

Niente da fare per Juventus Domo e Piedimulera. I granata, con una formazione menomata, cadono in casa del Cossato (2-1), leader del girone. Si sapeva che sarebbe stata una trasferta difficile ma la Juventus Domo non ha comunque sfigurato. ‘’Dico che se avessimo portato via un punto non avremmo rubato nulla’’: è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi Graziano Pratini. Il tecnico della Juventus Domo aveva chiesto una reazione ai suoi ragazzi dopo il ko di Sizzano e la reazione c’è stata. ‘’Intanto ho recuperato tutti, mi mancava solo Santin squalificato – dice - . Mi aspettavo una reazione dopo la partita di Sizzano e la reazione c’è stata. Loro sono forti ma noi abbiamo fatto partita ed è per questo che sono soddisfatto’’.

Il Piedimulera non fa il secondo miracolo. Dopo aver battuto l’Arona la squadra di Bonan cade in casa contro il Dormelletto guidato dall’ex Poma. Vezzù e Rossoni confezionato la vittoria dei novaresi.