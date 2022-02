Al Calvario il Rosario per la Pace organizzato dal gruppo di preghiera di Medjugorje dell'Ossola

Si volgerà oggi alle 15, alla grotta di Lourdes del Sacro Monte Calvario, il Rosario della Pace organizzato dal gruppo di preghiera di Medjugorje dell'Ossola. Un appuntamento iniziato a gennaio dopo il primo appello del Papa a pregare per l'Ucraina. L'appuntamento è diventato mensile in seguito alla richiesta di alcuni partecipanti. Il gruppo ha scelto il 25 di ogni mese, un giorno importante per i devoti della Regina della Pace di Medjugorje: proprio il 25 la veggente Marija Pavlovic riferisce alla comunità cattolica il messaggio della Madonna di Medjugorje.

“Vogliamo unirci a tanti fedeli e dire con forza che la guerra non è la soluzione – spiegano dal gruppo – ; reciteremo il Rosario per la pace composto da Padre Slavko di Medjugorje. Con i vari misteri del Rosario si pregherà per la pace del cuore, dell'animo, delle famiglie, della chiesa e del mondo intero”.