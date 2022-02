A Villadossola niente maschere, ma la polenta sì

Niente sfilata, niente matrimonio tra l’Arlori e la Zecra. Anche il Carnevale 2022 va in archivio senza i tradizionbali ‘festeggiamenti’ . Ma il comitato ha deciso di non far passare sotto silenzio un appuntamento che anche a Villa ha sempre visto molta partecipazione. Pertanto domenica 27 Febbraio la Proloco ed il Comitato Carnevale proporrà la polentata in piazza, polenta sfornata dai maestri pulentat da Vila.

Le prenotazioni sono aperte dalle ore 9.30 in piazza mercato. Poi nel pomeriggio vin brulé e cioccolata calda. In edicola ci sarà il Tavan, il giornle satirico del carnevale.