Il calcio contro la guerra: posticipato l'inizio delle partite

Lo sport sta dando importanti segnali alla Russia, colpevole di aver invaso militarmente l’Ucraina. Tra questi anche il calcio che a livello italiano registra un piccolo ma significativo segnale con la decisione di posticipare di 5 minuti l’ingresso in campo. Decisione presa dalla Federazione Calcio e che interesserà tutti i campionati, dilettanti compresi. ‘’Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce per la pace!” scrive la Federazione italiana. Pertanto anche i Dilettanti daranno il via a centrocampo alle 14,35 anziché alle 14,30.

Un messaggio che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ‘’vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali’’.