A Piedimulera si raccolgo generi di prima necessità da inviare in Ucraina

Anche il Comune di Piedimulera si sta attivando per raccogliere aiuti da inviare in Ucraina. "In riferimento alla guerra che sta colpendo duramente il popolo ucraino, stiamo organizzando una prima raccolta di beni che verrà spedita giovedì 3 marzo. Le urgenze che ci sono state indicate sono le seguenti: abbigliamento caldo/termico in buono stato, calze, mutande, pannolini per bambini e per adulti, salviette igienizzanti, sacchi a pelo e termos" siega il sindaco Lana.

"Le donazioni dovranno pervenire entro mercoledì 2 marzo presso la ditta Penta in zona industriale a Piedimulera. Chiediamo uno sforzo collettivo imminente a cui ne seguiranno altri in base all' evoluzione del conflitto" continua Lana.

I beni potranno essere consegnati dalle 8.30 alle 18.00 ed entro mercoledì 2 marzo.