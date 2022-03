Bannio, tornano le celebrazioni nel santuario della Madonna della Neve

Sabato 5 marzo torneranno le celebrazioni nel Santuario della Madonna della Neve a Bannio.

Sarà il giorno del quarto Centenario della benedizione del Santuario.

Il programma prevede:

Ore 8.30 - Processione dalla chiesa parrocchiale al Santuario.

Ore 9.00 - Solenne apertura del Santuario con posa delle Corone restaurate sul capo della Madonna, a seguire sarà celebrata la S. Messa.

Alla cerimonia sarà presente la rappresentanza della Milizia Tradizionale che intreccia la sua lunga vita con la Madonna della Neve.

La storia racconta: in tempi remoti fu realizzata, ai margini occidentali di Bannio una piccola Cappelletta dedicata alla Madonna. Il luogo era umido e freddo per cui nacque il toponimo, Madona du' Gil (Madonna del gelo) per etimologia poi divenuta Madonna della Neve.

All'inizio del diciassettesimo secolo lo stato della Cappelletta era assai degradato, pertanto, il 14 aprile 1613, la ragioneria di Bannio, unitamente ai Consoli di Anzino, Battizzo e Ciola (Battiggio e San Carlo) chiesero al vescovo di Novara l' autorizzazione per trasformare la Cappelletta in una Chiesa.

Ottenuto il consenso, in nove anni i lavori furono terminati e il 5 marzo 1622, don Gioanni Pirro, di Calasca, delegato dal Vescovo vi celebrò la prima S. Messa.

Quest'anno, per pura coincidenza di date, l'apertura annuale del Santuario avverrà esattamente 400 anni dopo la prima celebrazione. Poi mensilmente, fino a ottobre, in Santuario sarà celebrata la S.

Messa, alle ore 9.00, ogni primo sabato del mese.