Varzo, raccolta fondi e di generi di prima necessità per aiutare l'Ucraina

Una raccolta fondi e di generi di prima necessità da inviare, attraverso i canali ufficiali, al popolo ucraino. La organizzano il Comune di Varzo e la pro loco Valle Divedro per aiutare i cittadini ucraini, duramente colpiti dalla guerra.

La raccolta verrà effettuata presso gli uffici dellla pro loco in viale Castelli il 2, 3 e 4 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. I beni di prima necessità comprendono indumenti per adulti e bambini, prodotti per l'igiene personale, prodotti alimentari e materiale e dispositivi medici. (Un elenco più dettagliato è consultabile sulla locandina in allegato).

Per acquistare medicinali specifici è stata aperta una raccolta di denaro presso gli uffici della pro loco.