Arrivati a Domo altri 28 ucraini salvati dal campione Vasyl Matviychuk

Sono arrivati nel pomeriggio a Domodossola 28 ucraini portati in salvo dal campione Vasyl Matviychuk. Vasyl era partito giovedì con tre furgoni forniti dalla ditta Possetti, da Giudici Gomme e dall'associazione Alternativa A.

Aveva raggiunto il confine tra la Polonia e l'Ucraina con un carico di aiuti umanitari, cibo, vestiti, medicinali. Poi la ripartenza con 28 connazionali tra donne e bambini che saranno ospitati da cittadini ucraini residenti in Ossola in attesa che sia pronta Casa Letizia.

Il campione ucraino, accolto con i profughi di fronte al municipio domese, lancia un appello agli ossolani per continuare a raccogliere materiale da inviare in Ucraina, dove spera di poter ritornare presto per salvare altri connazionali che fuggono dal dramma della guerra.