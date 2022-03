Pari senza gol tra Crevolese e Fomarco

Giornata da tre punti per Varzese e Virtus Villa mentre il derby tra Crevolese e Fomarco finisce in parità . Sconfitta l’Ornavassese in casa.

E’ questo l’esito del fine settimana in Prima Categoria.

La Virtus Villa nell’anticipo di sabato batte meritatamente la Sanmauriziere. Il 3 a 1 finale porta la firma di Cugliandro, Primatesta, Ghidini. Vittoria salutare per la classifica e il morale dopo un periodo di magra.

La Varzese travolge il Comignago . Il 5 a 2 finale è firmato da una doppietta di Ricchi, poi Biselli, Tarovo e Piroia. Per i granata tre punti salutari.

Cade col Momo l’Ornavassese. I forti novaresi passano in Ossola per 2 a 0. La sconfitta per i neri si concretizza nella ripresa, ma la squadra di Fusè resta in partita sino alla fine quando il raddopio ospite si realizza su rigore.

Nulla di fatto a Crevola, dov’era di scena Crevolese-Fomarco. Lo 0 a 0 finale fa notizia perché difficilmente un derby ossolano si resta con le reti inviolate.