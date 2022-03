Aiuti all'Ucraina, i crevolesi hanno risposto all'appello dell'oratorio

I crevolesi hanno risposto all'appello dell'oratorio don Bosco di Preglia per aiutare la popolazione ucraina. Alta l'adesione alla raccolta di viveri e beni di prima necessità che si svolta all'ex asilo in piazza IV novembre, terminata il 6 marzo.

Sono stati raccolti indumenti invernali, biancheria da letto, asciugamani, pannolini per bambini e pannoloni per adulti, sacchi a pelo, coperte, prodotti per l'igiene personale, garze e bende sterili, antibiotici, analgesici, antipiretici, antistaminici, guanti monouso, mascherine, generi alimentari a lunga scadenza, alimenti per bambini, piatti e posate monouso.

Il materiale raccolto è stato trasferito già nella giornata di domenica al centro della protezione civile di Borgomanero, dove inizierà il suo percorso verso i profughi ucraini accolti in Polonia.