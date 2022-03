Il dramma della guerra: gli studenti di Santa Maria Maggiore incontrano Giuliana Sgrena

Un incontro molto partecipato e seguito con interesse dagli studenti vigezzini, che non hanno lesinato alla giornalista domande e richieste di ulteriori delucidazioni. Ha colto nel segno l’incontro organizzato questa mattina dall’Istituto comprensivo Andrea Testore di Santa Maria Maggiore con la giornalista Giuliana Sgrena; quel segno che ci deve portare – a prescindere da tutto – a condannare sempre e comunque qualsiasi guerra. Gli studenti hanno seguito con grande interesse l’intervento, tenutosi presso la palestra delle scuole, di Giuliana Sgrena, che si è complimentata con i giovani per l’attenzione dimostrata verso un tema così attuale e tragico come quello della guerra in Ucraina.

Ma Giuliana Sgrena, con la sua lunga esperienza come inviata di guerra, ha anche posto l’attenzione su come sia cambiato il modo di fare giornalismo dal fronte. La mattinata è stata dunque molto proficua per gli studenti, già impegnati in questi giorni in un’importante iniziativa di solidarietà a favore della popolazione ucraina. L’istituto comprensivo Testore – in collaborazione con Famiglie Solidali Valle Vigezzo, la Pro loco di Malesco e le parrocchie di Craveggia, Finero e Zornasco – promuove infatti una raccolta di medicinali per aiutare il popolo ucraino.

I medicinali e gli articoli sanitari possono essere consegnati direttamente alla Scuola Media in via Torino 11 a Santa Maria Maggiore, entro venerdì 11 marzo. Intanto, proprio oggi un ragazzo ucraino ha iniziato a seguire le lezioni alle medie vigezzine, dopo essere arrivato in Italia, per ricongiungersi con alcuni famigliari. Altri due bambini ucraini, arrivati in valle nei giorni scorsi, frequentano invece le scuole elementari vigezzine.