In partenza per l’Ucraina i beni raccolti in Valle Divedro

L'Amministrazione Comunale di Varzo e la Pro Loco Valle Divedro ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta di beni di prima necessità da inviare in aiuto al popolo Ucraino.

I beni raccolti saranno inviati a Borgomanero dove Padre Yuri provvederà all’invio in Ucraina dei generi di prima necessità tra cui cibo in scatola e vestiti, coperte e prodotti per l’igiene.

Una parte del materiale raccolto sarà destinato al Ciss per provvedere all’accoglienza dei profughi che stanno arrivando.

Oltre al materiale sono stati raccolti circa 4 mila euro che saranno destinati all’acquisto di medicinali da inviare direttamente nelle zone di guerra.

Scrive l’Amministrazione divedrina: “Nessuno prima d'ora avrebbe immaginato di dover rivivere le atrocità della guerra nel nostro continente. Condanniamo con grande determinazione l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e ci auguriamo che queste barbarie abbiano fine al più presto. Abbiamo voluto con questa iniziativa dare un concreto aiuto a coloro che in questo drammatico momento hanno perso tutto”.

“Nel caso in cui l'iniziativa fosse riproposta, sarà nostra cura avvisare attraverso i nostri canali di comunicazione” concludono gli organizzatori della colletta.