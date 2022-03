Bannio, un anno per festeggiare la Milizia che protegge la Beata Maria Vergine della Neve

Il primo evento di apertura delle celebrazioni, sabato12 marzo a Pontegrande, alla presenza delle autorità locali, della Milizia Tradizionale e dei Gruppi Costumi della Valle, del Premiato Corpo Musicale di Bannio e del Gruppo Alpini di Bannio Anzino, è stato l’inaugurazione dello splendido murale dedicato ai 100 anni di Fondazione del Gruppo Alpini di Bannio Anzino e ai 400 Anni della Milizia; il murale, posizionato all’ingresso del paese, accoglierà tutti i visitatori in ricordo degli importanti eventi.

“Siamo orgogliosi ed emozionati - dice Enzo Bacchetta, presidente del Comitato dei 400 Anni - nel presentare questo programma a cui stiamo lavorando da molto tempo, con l’obiettivo di celebrare con dedizione e profondo affetto la nostra storia che si ripete da così lungo tempo. Il nostro desiderio è di rinnovarla in memoria di chi l’ha tramandata a noi e mantenerla viva, per raccontarla a chi verrà dopo di noi; ai nostri figli e nipoti che, attraverso la Milizia, possono raccontare una tradizione di un paese di montagna che con tenacia porta avanti questo bagaglio di valori storici e di fede. Questo è lo scopo che ci unisce qui oggi”.

A sostegno di questa iniziativa, è stato presentato “La Milizia di Bannio: 400 anni di storia da salvare”, il progetto per sostenere i 400 anni di Storia della Milizia Tradizionale di Bannio, lanciato da Fondazione Comunitaria del VCO con il sostegno di Fondazione Cariplo. Sarà possibile donare sulla piattaforma del progetto www.forfunding.it o dal sito www.miliziatradizionalebannio.it .

Ogni contributo sarà importante per raggiungere gli obiettivi del progetto e aiutare la Milizia a continuare questa storia.

In particolare segnaliamo:

In occasione del Centenario, Bannio vuole approfondire la propria storia, con un’attenzione particolare alla Milizia Tradizionale; ma vuole anche riscoprire i tesori di arte, fede e devozione che le generazioni passate hanno consegnato. Sono previsti 6 convegni e 3 giornate studio con un ampio ventaglio di tematiche, affidate a studiosi specializzati nei diversi ambiti, divisi su varie serate e in una giornata di studi storici, una di studi artistici e una terza incentrata sugli ordini militari e la Milizia. Si svolgeranno a partire dal 19 maggio fino a settembre.

Il Concorso si sviluppa in due giornate e sabato 21 maggio alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Bartolomeo, si terrà un Concerto di Gala del Premiato Corpo Musicale di Bannio.

In occasione della processione del Corpus Domini si potrà rivivere un rito antico, con le vie del paese addobbate da lenzuola ricamate a mano dalle donne; saranno presenti anche la Milizia Tradizionale e il

Una giornata particolare con il Raduno di Gruppi Storici; saranno presenti 4 gruppi: la Milizia tradizionale di Calasca, la Milizia Napoleonica di Ponto Valentino (CH), il Gruppo Storico Fifres et Tambours “La Gougra” di St.Jean (CH) e la Milizia Tradizionale di Bannio. L’occasione per ammirare diverse milizie e i loro riti storici.

Alla sera in piazza l’annuale Estrazione dei Nomi degli Ufficiali del Centenario.

Mº Thomas Altana. A seguire, serata musicale in piazza.

Il 22 Agosto, altra data importante, si svolgerà la Celebrazione per il rinnovo dell’antico voto dei Banniesi alla loro Madonna du Gil, formulato nel 1622, da cui ha preso forma e vita questa storia.

Centro di questo viaggio sarà l’Udienza Generale con Sua Santità Papa Francesco. In quest’occasione, il Santo Padre incoronerà l’effige della nostra Beata Vergine con il servizio d’onore della Milizia davanti al Papa. Per chi volesse partecipare, è possibile iscriversi entro giugno.

In tutti gli eventi del programma sarà sempre presente la Milizia Tradizionale di Bannio.

Bannio si veste quindi a festa e sarà cosi fino a dicembre; una festa per Bannio, per tutta la Valle Anzasca e per l’intero territorio.