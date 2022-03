Premosello, la minoranza accusa: “Giunta incapace di amministrare”

Nella serata di ieri (venerdì 18 marzo) si è svolto il consiglio comunale avente all’ordine del giorno i seguenti punti: 1) Approvazione verbali seduta precedente; 2) Dimissioni del consigliere Zonca Corrado e surroga; 3) Convenzione sistema bibliotecario; 4) Proroga convenzione edilizia scolastica - organizzazione e gestione dei servizi scolastici - rinnovo e stesura bozza nuovo accordo

Il gruppo di minoranza ha espresso un voto favorevole alle proposte di deliberazione di cui ai punti 1,3 e 4 manifestando un voto di astensione al punto 2 relativo alla surroga.

Al termine dei lavori consigliari, la capogruppo di maggioranza ha letto una dichiarazione contenente attestazioni di stima verso i componenti di quello che resta della Giunta.

Il Sindaco, in risposta, ha ringraziato rassicurando di voler proseguire.

Il capogruppo di minoranza Monti Andrea, ultimati gli scambi di lusinghe tipiche di una inutile retorica autocelebrativa, ha ritenuto doveroso chiedere al Sindaco di dare lettura della lettera di dimissioni dell’ex Assessore e Consigliere Zonca Corrado. Attraverso la lettura delle dimissioni è emersa la motivazione che ha determinato la scelta: non esistevano più le condizioni per poter esercitare serenamente (da parte del signor Zonca Corrado) le funzioni delegate, stante la diversità di vedute e posizioni in seno alla giunta.

Perché il Sindaco ha taciuto le reali motivazioni della crisi (nell’articolo apparso sul quotidiano “La Stampa” del 12/03/2022 ha dichiarato di non conoscere le motivazioni e che non era emersa nessuna divergenza)?

Perché il Sindaco, durante la disamina del punto relativo alla surroga, ha parlato di non meglio precisate “motivazioni personali” quali cause della profonda crisi della Giunta che è sfociata nelle attuali dimissioni?

Noi riteniamo che questa opacità della tanto decantata “casa di vetro ”, ma soprattutto questi “stop and go” nell’operato di una amministrazione comunale non siano semplicemente un fatto interno alla maggioranza (della cui sorte, a noi tutti, potrebbe interessare poco!); queste reiterate crisi si riverberano, inevitabilmente, sulla gestione politica-amministrativa del nostro Comune da parte di una amministrazione comunale che, per noi, è incerta, lacunosa e, ribadiamo, incapace di amministrare in maniera efficace il nostro Comune.

Confermiamo, ovviamente, tutto quanto contenuto nel comunicato stampa emesso in seguito alle recenti dimissioni del Signor Zonca Corrado e, sinceramente, ci lascia alquanto indifferente la narrazione del “Tutto va bene, Madama La Marchesa" esposta in seno al Consiglio Comunale di ieri.

Comprendiamo, tuttavia, il disagio di persone che, avendo ricevuto deleghe e/o incarichi operativi, cercano di adempiere, in modo serio e coerente, ai propri doveri (mettendoci la faccia quotidianamente sul territorio!) non riuscendo, malgrado gli sforzi profusi, a portare a termine nessuna iniziativa anche se a “COSTO ZERO”, avendo, di fatto, una totale limitazione nella propria, legittima, azione amministrativa. Durante il Consiglio Comunale è intervenuta anche la consigliera Nolli Corinna che ha ricordato al Sindaco il totale, ripetuto e apparentemente inspiegabile, mancato coinvolgimento della minoranza (non convocata e inascoltata in ordine alle proposte concrete e formalizzate ufficialmente anche in forma scritta) nella ricerca delle soluzioni ai problemi tuttora sul tavolo e che negli ultimi mesi si sono notevolmente aggravati!

Per concludere ricordiamo alla maggioranza che ,al nostro Comune, sono già giunti, mesi fa, EURO 80.000: fondi del PNRR erogati dalla Regione Piemonte in base alla Legge 18/84, richiesti anni fa dalla precedente amministrazione.

Tali fondi devono essere destinati al rifacimento pavimentazione, fognatura e acquedotto di Via Fontana del Bosco in Frazione Colloro: intervento di cui esiste, da tempo, il progetto (già finanziato!!) e che, da tempo, i nostri frazionisti stanno aspettando!

Corre l’obbligo segnalare, sommessamente, che anche questa possibilità, già in avanzata fase attuativa, è “una occasione eccezionale” (parafrasando i colleghi della maggioranza!) per proseguire nell’evidente miglioramento infrastrutturale e di riqualificazione di Colloro, avutosi in questi anni, che, unitamente allo splendido patrimonio storico-culturale e paesaggistico , rappresenta un elemento di indubbio valore.

Ci auguriamo che, come da noi richiesto nella seduta consigliare del 29 Novembre 2021, l’amministrazione comunale abbia proseguito nell’interlocuzione intrapresa dalla precedente amministrazione e dall’ex Assessore Varetta Roberta ,al fine di ottenere il cofinanziamento di Acqua Novara VCO e dare corso, senza indugi, ai lavori, utilizzando, oltre alle risorse erogate grazie al PNRR e Legge 18/84, i fondi che, strutturalmente, giungono nelle casse comunali e vincolati per l’esecuzione di opere pubbliche.