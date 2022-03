Al Calvario la preghiera della pace

La comunità rosminiana del Sacro Monte Calvario, in collaborazione con il gruppo di preghiera di Medjugorje dell'Ossola, in occasione della Solennità dell'Annunciazione di Maria e del battesimo del Beato Antonio Rosmini organizza il 25 marzo un breve itinerario di preghiera per la pace. I fedeli con la preghiera si uniranno al Papa che proprio il 25 alle 17 implorerà la fine della guerra e consacrerà la Russia e l'Ucraina al Cuore Immacolato di Maria.

Il percorso è stato reso possibile grazie alla presenza al Calvario della riproduzione dei due importanti luoghi mariani. Alle 15 sarà recitato il Rosario per la pace alla Grotta di Lourdes, proposto dal gruppo di preghiera dell'Ossola; per l'occasione a guidare il Rosario sarà Virgilio Baroni, una guida di Medjugorje di Milano, e a seguire alle 16 sarà celebrata la messa dal rettore del Santuario, Michele Botto Steglia, nella Santa Casa di Loreto.

Nel 1908, anno del 50° anniversario delle apparizioni mariane a Lourdes, con il concorso di quasi tutti i paesi dell'Ossola fu fatto realizzare nella roccia sottostante al santuario una riproduzione della grotta eseguita dallo scultore Pietro Mosca di Biella. La Santa Casa di Loreto è invece situata a fianco dell'oratorio della Madonna delle Grazie. Le due statue dell'annunciazione sono opera di Dionigi Bussola mentre è ignoto lo scultore della Madonna Nera.