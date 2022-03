Fusè: ''Tre punti che rispecchiano il nostro buon momento''

‘’Bene, abbiamo fatto finalmente un risultato che rispecchia quanto stiamo facendo in campo’’. E’ soddisfatto Adolfo Fusè, tecnico dell’Ornavassese. La vittoria colta a Trecate, contro una rivale nella lotta per restare fuori dalla zona play out, ha rilanciato la risalita dei neri in classifica. La squadra è ora a 24 punti, appena sopra la zona calda, ma in una fascia in cui basta poco per trovarsi a ridosso dalle prime.

‘’Bisogna tener conto – aggiunge Fusè - che anche noi, come altre squadre, in questo momento siamo risicatissimi come rosa: spesso la panchina è corta ma i risultati stanno venendo e questo è positivo''.

L’Ornavassese vede la salvezza?

‘’E’ dura. Il campionato è equilibrato e la classifica è corta’’ afferma Fusè.