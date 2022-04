''Non posso rimproverare nulla alla squadra: la reazione c'è stata''

Delusione in casa granata per il ko interno. ‘’Abbiamo pagato un’ingenuità clamorosa dopo 20 secondi della ripresa, ma ai ragazzi non posso certo rimproverare nulla’’. Graziano Pratini mastica amaro per la sconfitta interna della Juventus Domo con la Chiavazzese, che con tre tiri in porta ha fatto risultato pieno al 'Curotti'.

‘’Abbiamo avuto una buona reazione – dice – anche se abbiamo problemi in fase di realizzazione, ma la prestazione c’è stata, non posso rimprovere nulla alla squadra. La Chiavazzese è una squadra che ha fatto 19 punti di fila. Noi siamo stati anche bravi a non dar loro profondità e spazi. Domenica poi avevo dentro tanti giovani e così paghi anche un po’ di inesperienza’’.