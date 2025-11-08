Prima Categoria, la decima giornata offre un doppio confronto Ossola-Cusio

Ossola contro Cusio! Nessuna bega politica provinciale in corso. Parliamo di calcio e il calendario mette due ossolane contro due cusiane. Il Villa accoglie l’Omegna, la Varzese riceve il Bagnella. Partite d'alta classifica, perché parliamo di quattro formazioni delle prime sei in classifica, tutte raggruppate in 3 punti.

La sfrontata Varzese riceva il Bagnella che macina punti ed è la sola squadra a non aver ancora perso una partita. Schedina da tripla. Il pari ci sta, ma la Varzese ormai ha abituato bene i suoi tifosi ementre il Bagnella ha già avuto la meglio sulle altre due ossolane (Villa e Vogogna). La Varzese ha il terzo attacco del girone, il Bagnella la miglior difesa.

Al ‘Poscio’ di Villadossola c’è aria di festa. I biancocelesti han compiuto 80 anni, ma l’Omegna vanta più esperienza in quanto la sua nascita risale al 1906. Domenica scorsa hanno vinto entrambe, cosicché vorrebbero proseguire la macia.

Il Feriolo galvanizzato dal successo a Momo riceve un Romagnano un po’ amareggiato, che nelle ultime due gare ha incassato 9 gol tra Varzese e Cameri. I novaresi erano partiti bene mentre il Feriolo ha fatto 13 punti nelle ultime 5 partite, con quelli di Momo che valgono il doppio.

Momo che sarà il cliente scomodo dell’Agrano. Sedici punti separano le due squadre, pur partite con obiettivi diversi. Il Momo vorrà guarire le ferite di domenica scorsa, mentre l'Agrano cerca la prima vittoria.

Sei chilometri separano Sizzano da Carpignano Sesia. Le due squadre saranno di fronte domani. Un derby tra due cittadine separate da soli tre punti. Entrambe le formazioni hanno sete di punti.

Trasferta nel Novarese per il Vogogna, che gioca a Cameri. I padroni di casa sono galvanizzati dal successo in rimonta di domenica, il Vogogna è ultimo ed ha raccolto sinora solo tre pareggi: urge svoltare la marcia.

La Cannobiese, che ha frenato il Bagnella, affronta la Quaronese. I padroni di casa stanno meglio ad un solo punto dalla zona play off, ma la Quaronese ha fatto 9 dei suoi 12 punti fuori casa.

Infine Dormelletto Comignago contro Esio Verbania. I novaresi cercano la seconda vittoria di fila in casa dopo aver piegato l’Agrano, ma l’Esio arriva da un buon trittico: 5 punti nelle ultime tre gare.

Classifica: Momo, Feriolo 20; Varzese 18, Bagnella 17, Virtus Villa, Omegna 15; Cannobiese 14; Dormelletto, Quaronese 12; Cameri, Romagnano 10; Esio Verbania, Sizzano 8; Carpignano 5; Agrano 4; Vogogna 3.