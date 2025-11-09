Finisce senza reti la sfida la vertice tra Juve Domo e Casale FOTO

La Juventus Domo ha dovuto accontentarsi di uno 0-0 casalingo contro la capolista Città di Casale, al termine di una sfida equilibrata e intensa. Un punto che, pur lasciando un po’ di amaro in bocca, consente comunque alla squadra granata di mantenere la seconda posizione con 24 punti, a sole due lunghezze dalla vetta.
Il Piedimulera è stato battuto in casa per 0-1 dall’Orizzonti Canavese. Pareggio per il Gravellona San Pietro, che strappa un 1-1 esterno sul campo del Ce.Ver.Sa.Ma. Biella grazie al gol di Bardelli, ma resta fanalino di coda con soli 3 punti in dieci gare.
Piccolo passo avanti anche per l’Union Novara, che ha pareggiato 1-1 a Ivrea con una rete di Sardo. Un punto che serve più al morale che alla classifica, con i novaresi ancora terzultimi a quota 7 punti.
Infine, sconfitta per l’Arona, battuta 1-0 in trasferta dall’Ornavassese con un gol di Beltrami.