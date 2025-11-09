Il Feriolo travolge 6 a 0 il Romagnano

Il Feriolo si conferma una macchina da gol travolgendo il Romagnano con un netto 6-0, grazie alle doppiette di Prandini e Ramalho e alle reti di Marchionini D. e Marchionini C. Un successo che permette ai gialloblù di mantenere il primato a quota 23 punti, a pari merito con il Momo, e di allungare ulteriormente la differenza reti, ora impressionante (+18).

Proprio il Momo ha risposto presente, imponendosi per 3-2 sul campo dell’Agrano. Nonostante la doppietta dei padroni di casa firmata da Zekaj e Perini, i novaresi hanno saputo ribaltare la partita grazie ai gol di Delfino, Bianco (su rigore) e Salzano.

Altra prestazione convincente quella del Dormelletto Comignago, che si è imposto con un netto 4-0 sull’Esio Verbania. I novaresi hanno dominato in lungo e in largo, andando a segno con Rossi, Harka (dal dischetto), Ferrario e Rezzaro.

Buon punto per la Virtus Villadossola, che ha pareggiato 1-1 contro l’Omegna. Sconfitta amara invece per il Bagnella, piegato di misura sul campo della Varzese per 1-0. Sorride invece il Vogogna, che conquista una vittoria pesante in trasferta battendo 3-1 il Cameri grazie ai gol di Giorgis, Ventura e Garbagni. La Cannobiese, sconfitta in casa per 1-0 dalla Quaronese con una rete di Mersini.