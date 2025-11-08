Nino carica la Juve Domo: “Divertiamoci e facciamo valere il nostro campo”

L’atmosfera del grande calcio torna al Curotti. Domani, domenica 9 novembre, la Juve Domo, seconda in classifica, ospiterà il Casale, attuale capolista del girone A di Promozione. Solo due punti separano le due formazioni, protagoniste di un avvio di stagione di altissimo livello.

Per i granata di Michael Nino è l’occasione per tentare l’aggancio alla vetta e confermare quanto di buono fatto sin qui: 21 reti realizzate, miglior attacco del torneo, e appena 7 gol subiti. Un cammino che ha riportato entusiasmo in città e sugli spalti, come racconta proprio il tecnico ossolano.

"È una partita bella, da vivere e da godere – spiega mister Nino –. Finalmente possiamo riportare tanta gente allo stadio, che è la cosa più importante e più bella. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati con la società da tempo. Arriviamo a questo appuntamento in un’ottima posizione di classifica, i ragazzi stanno facendo benissimo e vogliamo goderci la gara nel modo più sereno possibile. Ma siamo in casa, e al Curotti dobbiamo farci valere: qui dobbiamo essere i padroni del campo".

La Juve Domo ha trovato una ''chimica di gruppo'' che si riflette nei risultati: vittorie pesanti a Ivrea, Varallo e contro l’Ornavassese, e un percorso da protagonista anche in Coppa Italia, dove è l’unica squadra del girone A ancora in corsa.

Il Casale, dal canto suo, si presenterà a Domodossola con l’entusiasmo del primato in classifica e il sostegno del proprio pubblico: sono attesi numerosi tifosi nerostellati al Curotti per sostenere la squadra in questa sfida d’alta quota.