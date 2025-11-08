Juventus Domo e Città di Casale, una sfida tra prim'attrici del girone

Si prevede uno stadio Curotti strapieno domenica. Sul terreno di gioco ossolano saranno di fronte le prime due della classe: i padroni di casa della Juventus Domo e il Città di Casale, separate da 2 soli punti, entrambe con un passato da incorniciare. Gli ossolani che ricordano ancora i trascorsi in serie C, i casalesi che hanno sul petto lo scudetto conquistato in A nel lontano 1913-14.

I tabellini sono quasi identici, col Domo che paga il pari di domenica scorsa subito al 94’. Vittoria sfumata che avrebbe permesso di arrivare al big-match a pari. Ma quello che è stato è stato e i prossimi 90 saranno importanti, pur se non decisivi per il campionato. Siamo alla X di andata e la strada è lunga.

L’Ornavassese carica di morale accoglie l’Arona, che si lecca le ferite di domenica scorsa. Neri galvanizzati dal 5 a 0 di domenica. Vittoria che vale il doppio e che rilancia la squadra che in 8 turni aveva fatto solo 7 gol. L’Arona si è risollevate da un avvio difficile, ma il ko di domenica va ancora digerito.

Idem come sopra per il Piedimulera: non ci aspettavamo il crollo a Novara. Giocherà in casa contro l’Orizzonti Canavese che è sotto di 3 punti dai gialloblu.

Trasferta biellese per il Gravellona San Pietro, che stenta assai. Ma non deve demordere, perché l’esperienza dell’Ornavassese è d’aiuto: l’anno scorso i neri erano sul fondo a fine andata ma la salvezza è stata raggiunta con un buon ritorno. Il Gravellona deve solo non distaccarsi troppo da Union Novara, Orizzonti e proprio da quel Ceversama contro il quale giocherà domani.

La Union Novara invece sarà a casa dell’Ivrea, che proprio sette giorni orsono ha espugnato il ‘’Boroli’’ di Gravellona Toce. Match importante per i novaresi, chiamati a confermare la bella prova di domenica scorsa.

Poi in calendario Dufour Varallo-Banchette Colleretto; Virtus Vercelli-Lupetti Trino; Quincitava-Gattinara.

La classifica: Città di Casale 25; Juventus Domo 23; Lupetti Trino, Dufour Varallo 17; Quincitava, Banchette Colleretto 15; Gattinara 13; Ornavasso, Arona 12; Piedimulera, Virtus Vercelli, Ivrea 12; Ceversama. Orizzonti 7; Union Novara 6; Gravellona San Pietro 2.