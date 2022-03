Questa sera al cinema Corso il cortometraggio ossolano 'Mele Rosse'

Uscirà questa sera, alle 21 in anteprima nazionale al Cinema Corso, il cortometraggio “Mele Rosse”, realizzato da Cinealpi. Si tratta di un thriller psicologico, poliziesco, ricco di azione e suspense, che vede per protagonisti i due ragazzi domesi Luca Costale e Andrea Lavalle, che sono anche gli ideatori della storia.

La prima bozza del film risale ad 2018. Il lavoro è stato sottoposto poi al filmmaker ossolano Enrico Pietrobon. In origine il testo rappresentava un semplice interrogatorio poi con il contributo del regista è uscita una versione arricchita . Il cortometraggio dopo il lancio al Corso sarà proposto a vari festival nazionali e internazionali. Luca Costale e Andrea Lavalle hanno abbandonato i ruoli comici per cimentarsi in ruoli drammatici. “ Per quando far ridere è difficile, anche riuscire a portare emozioni sul drammatico è qualcosa di particolare – ha detto Luca Costale - . Speriamo che il pubblico riesca ad emozionarsi”.

“È stata un'esperienza bellissima – aggiunge Andrea Lavalle – avevamo voglia di metterci alla prova in un ruolo nuovo, dopo film e spettacoli teatrali di genere comico ed è nata l'idea di Mele rosse , un thriller. Siamo onorati di presentare questo lavoro”.

“Dall'interrogatorio abbiamo costruito e arricchito la storia. All'inizio c'era solo il dossier di foto delle vittime in seguito abbiamo pensato di farle interpretare da comparse. Purtroppo la pandemia ha rallentato il lavoro'' ha spiegato il regista Enrico Pietrobon.

Mele Rosse è ambientato nel 2002: è una produzione interamente ossolana, sia per quanto riguarda gli attori che l'ambientazione.

Questa la trama: ragazze giovani vengono uccise e poi mutilate da un omicida seriale, Marco Castaldi. Un commissario di una questura, Aurelio Lamanna, segue gli omicidi da vicino. Nel 2004 , con grande sorpresa di Aurelio Lamanna, l’omicida seriale, dopo l’ultima vittima, si costituisce alla polizia. Un lungo interrogatorio, dove emergono numerosi dettagli, e Marco Castaldi viene condannato all’ergastolo, ma errori nel prelievo delle prove su alcune vittime gli permettono di essere scarcerato dopo soli 16 anni. Marco ricomincia la sua vita, trova un lavoro e conosce una nuova ragazza.

Il cast artistico e tecnico oltre a Luca e Andrea: comprende: Alessandra Rigoli, Sara Caprera, Erika Mazza,Thomas Manzini, Giulia Gradizzi, Kristel Henzen, Paola Campini, Sabrina Lalli, Alessia Foti, Pietro Cugliandro, Domenico Malgeri, Muro Belli Alessandro Romeo, Francesco Femminis.

La colonna sonora è stata composta da Roberto Olzer con la partecipazione dei Pentagrami. Impegnativo è stato anche il lavoro delle truccatrici ,Valentina Marchiafava, Wally Mazzi e Sonia Bergamaschi, gli attori infatti sono stati sottoposti anche a un trattamento di ringiovanimento e invecchiamento essendo il cortometraggio ambientato in un arco temporale che copre ben sedici anni.