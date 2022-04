Nelle prossime ore in arrivo qualche millimetro di pioggia e un po' di freddo

Poca pioggia nella giornata di mercoledì. ‘’I pochi millimetri – scrive Meteo Live Vco – non servono se non per bagnare i prati e rendere le strade scivolose. Sul Lago d’Orta ne è caduta di più: 7 millimetri a Pella. Poi 6,6 mm a Belgirate, 6,3 mm ad Arona, 6 mm a Baveno, 3,8 a Gravellona Toce, 1,3 al ghiacciaio del Belvedere, o,3 a Ornavasso e 0 a Domodossola alla torre di Mattarella’’.

Ma dopo la pausa odierna torna il maltempo. ‘’Due le fasi – scrive Meteo Live Vco - , una fase stasera e l’altra fase venerdì sera: cadranno una decina di millimetri. Domani poii arriva anche aria più fredda con neve sino a sotto i 1000 metri. Il freddo si farà sentire sino al 6 aprile’’.